Tylko obywatelska postawa i anonimowe zgłaszanie nadużyć do NFZ przez personel szpitala niższego szczebla, jak sytuacje, gdy na SOR lekarz znika, a bierze za to kasę, bo jest w innym szpitalu, może coś zmienić. Inna opcja, to kilka samosądów i zaj*banie jednego z drugim cegłówką czy innym tępym narzędziem, za to że przez jego "zniknięcie" komuś się zmarło. Tak czy inaczej, chciwość tej grupy osiągnęła apogeum i wątpię, żeby sytuacja się rozeszła Pokaż całość