Samorząd lekarski mówi o nagonce. Były prezes NFZ: pogoń za pieniędzmi to norma
Samorząd lekarski alarmuje, że dyskusja o zarobkach medyków przeradza się w hejt na całe środowisko. Tymczasem Andrzej Jacyna, były prezes NFZ, sam nie szczędzi lekarzom gorzkich słów. - Komercjalizacja, patrzenie tylko za pieniądzem. To się dzieje powszechnie - ocenia. O pieniądzach, patologiach iairaG
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Komentarze (13)
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NFZ cieknie, Ci od lat udają że nie widzą i nafal mimo afery bronią lekarskich stołków:
https://wykop.pl/link/8018165/liczba-miejsc-na-prywatne-kierunki-lekarskie-w-2026-tez-organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
@Kamael: Skoro rząd im na to pozwala, to niby dlaczego mieliby nie gonić za tymi pieniędzmi? Z dobroci serca mają pracować za minimalną?
Pozdrawiam
P.S.
Jakby tak postawić kilka gilotynek i tak nie mówię żeby główkę ale rączkę jak z--------i publiczne czyli nasze...
Mają rację. To tylko i wyłącznie państwo jest odpowiedzialne za sytuację w służbie zdrowia, bo to politycy stworzyli taki a nie inny system i w każdej chwili mogliby go zmienić, a nagonka jest kreowana przez kanały propagandowe rządu, żeby zrzucić winę na lekarzy. Rząd pozwala lekarzom tyle zarabiać, to zarabiają, niby dlaczego mieliby odmawiać pieniędzy? Wy zrezygnowalibyście z milionów
Ale ja się zgadzam - nawet jeśli kradną, to jest to przede wszystkim wina zarządców systemu. Jeśli system nie penalizuje kradzieży - to jasne że będą kradli. Jeśli ktoś zarządza moimi pieniądzmi (jak NFZ)