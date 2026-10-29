Polska ostrzega: Giganci mediów społecznościowych to cisi sojusznicy Rosji
21 października Polska zagroziła firmom prowadzącym media społecznościowe karami finansowymi za brak walki z rosyjską dezinformacją, oskarżając główne platformy o wspieranie działań Kremla mających na celu wywieranie wpływuBadmadafakaa
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Komentarze (25)
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Na pewno "united24media" nie wygląda na Ukraińską propagandówkę siejącą zamęt w Polsce
@Badmadafakaa wypad banderowcu
Popatrz - to nasz ogrodnik - i jakoś nie kontroluje mediów. To nasz Żyd piekarz, on również nie kontroluje telewizji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeśli masz na myśli swój osobisty idiolekt, to musisz najpierw opublikować swój idio-lektyczny słownik.
Masz jeszcze coś mądrego do powiedzenia o moim słowniku, czy obronisz deklinację "cichy sojuszniki" jako formę poprawną?
jak cos nie pasuje to wszystko rosyjska dezinformacja.
grozic se moga, i tak c---a naloza.
Myślisz, że nie ma sposobu, by zablokować rosyjskie wpływy bez popadania w skrajności jak zupełny brak ograniczeń lub kompletna blokada, oglądajcie tv?
@Almagest: przecież to nawet widać tutaj na wypoku. Czym jest ta ruska dezinformacja? Nawet tutaj wg farmerów podpada pod to jakakolwiek krytyka decyzji UE, twierdzenie że istnieje wielka podmiana, każda krytyka zwiazana ze szczepieniami na to co bylo od 2020, niskie podatki, doslownie wszystko to jest ruska dezinformacja. Poza tym wojna zaraz się skonczy, a ustawa zostanie.