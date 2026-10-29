Ostatnio widziałam tiktoka dzień z życia kierowcy ubera z Turcji i co mnie zdziwiło to to że na jedzenie jeździ na jakąś lokalizację gdzie inny turek sprzedaje jedzenie z gara prosto z bagażnika auta gdyby tak Polak robił miałby na głowie sanepid, urząd skarbowy i inne instutucje państwa a druga sprawa jakim trzeba być pewnym i bezczelnym aby takie coś robić w nie swoim kraju bo ja bym się bał robić takie Pokaż całość