Kupili mięso z kurczaka, które w ciemności zaczęło świecić na niebiesko
"W śmietniku mieliśmy faunę i florę niczym z Avatara." Zaniepokojeni nabywcy zadzwonili do sanepidu we Wrocławiu, który odmówił pomocy i zaproponował działać "na własną rękę". Ostatecznie zniechęciła ich papierologia. Nie wiadomo więc czy potencjalnie zakażone mięso nadal jest na półkach w sklepiewilgaroksa
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Komentarze (37)
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@4mja: Już im w czasie pandemii dupę zawracali to wystarczy na jakieś kilkanaście lat.
Proste i przejrzyste minimalistyczne.
Tymczasem to że jest coś skażone w danym sklepie to
"Sami se radźcie, co nas to obchodzi"
https://wykop.pl/wpis/68024553/siedlce-sanepid-prawo-mirasy-pamietacie-moj-wpis-s
skończyło się na mandacie 250-złotowym. Nie warto się fatygować, sanepid był potrzebny tylko do nakładania kar na zwykłych ludzi za czasów covidu.
Powszechnie występująca bakteria.
Czy
Ciekawe, co to za ludzie wyrzucają do śmietnika zepsute mięso i trzymają je tam tyle czasu, że tam potem jeszcze zaczyna świecić.
Zakop za gównoartykuł.
@ish_waw: https://e.sanepid.gov.pl/kn/interventions/categories przez esanepid można bez problemu.