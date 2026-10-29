Atak na konduktora we Wrocławiu. Wymierzał ciosy w głowę
Agresora, który zaatakował konduktora kolejowego, zatrzymali policjanci z Wrocławia. 49-latek wybił poszkodowanemu dwa zęby. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na stacji Wrocław Główny. Jeden z pasażerów pociągu z Kędzierzyna Koźla bez powodu zaatakował członka drużyny konduktorskiej.skogg
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Komentarze (63)
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To niesprawiedliwe, gdyby o tym wiedział to nigdy by czegoś takiego nie zrobił. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
@niki_niki: A tak poza tematem ze znaleziska to nie podoba mi się ten artykuł. Mamy Konstytucję w której jasno jest napisane, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Dlaczego atak na funkcjonariusza publicznego jest surowiej rozliczany niż atak na zwykłego obywatela?
Art.
@joker007: Natomiast prawo szczegółowe w określonych przypadkach moze tworzyć wyjątki od reguły. Właściwie pod pewnymi względami bym je nawet zaostrzył, bo sędziowie i prokuratorzy w Polsce, nie mówiac o policjantach boją się niektórych skrzywionych jednostek lub wpływowych rodzin, którym wlepili
@263473: A gdzie chcesz wywalić tego polskiego patusa niby xD
@kyjgel: kiedy ironizujesz w myslach, nie dajac niczego w tekscie zeby to tak odebra. A potem plujesz sie o czytanie ze zrozumieniem, kiedy ktos to przeczytal ze zrozumieniem, ale nie czytal w twoich myslach.
Bys chociaz kutwa lennego wkleil.
@kyjgel: 1. Zasugerowałeś, że zatrzymany to obcokrajowiec. 2. Mirek ci udowodnił, że to jednak Polak, a w tym przypadku p0lak. 3. Zesrałeś się i masz pretensje że nikt cię nie rozumie, chociaż tu nawet nie ma czego rozumieć.