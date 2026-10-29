No niestety, ale wpadliśmy w pułapkę średniego wzrostu. Zachodni kapitał wszedł do nas, bo byliśmy dobrzy i relatywnie tani, ale wraz ze wzrostem popytu, rynku i kompetencji zaczęliśmy zarabiać coraz więcej i więcej. Aż przestaliśmy być tak atrakcyjni. A w kapitalizmie nie ma sentymentów, więc korporacje, które przeniosły biura z Niemiec do nas, teraz przenoszą się do Indii. A my guzik możemy z tym zrobić, bo nie jesteśmy właścicielami wypracowywanego przez nas Pokaż całość