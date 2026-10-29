Ponad 4 tysiące osób do zwolnienia. Alarm dla rynku pracy w Krakowie
Ponad 4 tysiące osób może stracić pracę w Krakowie w ramach zwolnień grupowych.jedzbudynie
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Ponad 4 tysiące osób może stracić pracę w Krakowie w ramach zwolnień grupowych.jedzbudynie
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Komentarze (62)
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Dalej się kłóćcie o aborcję, Wołyń i o to kto jest większym agentem i co robił w hotelu 20 lat temu.
Ochrona zdrowia, bezrobocie, a kogo to obchodzi.
Znajomy zamyka firmę z powodu braku ludzi do pracy. Urzędy pracy mają w dupie. Nikogo nieprzekwalifikują tak by się nadawał do innej pracy.
@santa-maria-de-la-rosa: https://www.money.pl/gospodarka/rzad-dokrecil-srube-ws-wydawania-wiz-polskie-firmy-jest-chaos-7288182250297440a.html
Chciałeś i masz.
Jako twórcy, innowatorzy ze względu na uwarunkowania biologiczne będą dominować mężczyźni - co do zasady. Wyjątki są takie, że jest wiele zdolnych kobiet, które osiągnęły sukces większy lub mniejszy na takich samych zasadach jak mężczyźni (czyli nie wystawiając 4 liter) ale co do zasady mężczyzn będzie znacznie
@ZawodowyMacherOdLosu: taaa, prędzej chyba będą się parzyć z rowerzystami uber eats chyba. Najechało tego tam, rower to jak by po asfalcie sam jechał. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@ZawodowyMacherOdLosu: W sumie to ciekawe pytanie jak w perspektywie długoterminowej automatyzacja wpłynie na bulsh*t jobs... o przepraszam, zawody miękkie? Bo dedykowany PM codziennie pytający co dzisiaj robiłeś, na kiedy będzie gotowe i co Cię blokuje nigdy nie miał sensu a teraz to już kompletnie.
@Niesondzem: Tylko nie wiem czy wiesz, ale żyjemy w społeczeństwie i redukcję dobrze 4 tysięcy dobrze płatnych etatów poczuje cały Kraków. Bo kto będzie kupował mieszkania? I chodził do barbera? Albo na siłownię? Wokół tych informatyków, analityków i kogo tam jeszcze zbudowała się cała infrastruktura towarzysząca, która traci rynek zbytu...
Raczej przez Hindusów. Ot uroki pułapki średniego