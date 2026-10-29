Dotarliśmy do szczegółów głośnej sprawy. Kierowca wiózł dwójkę dzieci S6 z prędkością 257 km/h. Nagranie z szaleńczego rajdu niedawno trafiło do sieci. Okazuje się, że zdarzenie miało miejsce w 2024 r., a kierowca nie poniósł konsekwencji. Prokurator uznał, że dowody jego wiarygodne.