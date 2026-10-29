Jechał z dziećmi 257 km/h. Nie poniesie konsekwencji. Oto szczegóły
Dotarliśmy do szczegółów głośnej sprawy. Kierowca wiózł dwójkę dzieci S6 z prędkością 257 km/h. Nagranie z szaleńczego rajdu niedawno trafiło do sieci. Okazuje się, że zdarzenie miało miejsce w 2024 r., a kierowca nie poniósł konsekwencji. Prokurator uznał, że dowody jego wiarygodne.o2-pl
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Komentarze (12)
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Podpowiem: wideorejestrator w nieoznakowanych pojazdach
@LudzieToDebile: i bardzo dobrze. Ktoś wypuści filmik jak grzmocisz kozę to ciekawe co będziesz wygadywać.
"Prowokacja, prowokacja"
Normą jest że kombinowane pliki spadają na drzewo
#wszedziewjebiepolityke