Chciał zapłaty za swoją pracę, został pobity przez studenta AWL (UWAGA! TVN)
Złamana w pięciu miejscach czaszka i krwiak na mózgu, a w efekcie utrata pracy. Pan Mariusz wrocławski taksówkarz został brutalnie pobity, kiedy próbował odzyskać pieniądze za nieopłacony kurs. Napastnik, 22-letni student Akademii Wojsk Lądowych nie poniósł kary.jacek-derek
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Komentarze (53)
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może zupełnie przypadkowo mamusia studenta jest sędzią, albo tatuś razem z prokuratorem jeździ na polowania.
Też chciałbym urodzić się w bogatej i wpływowej rodzinie.
A u nas? Typ powinien dostać bezwzględnego 10 lat pierdla, wyrok do miesiąca, w-------e ze
@sn3p6:
To przecież nie tak, że jak ktoś nie zapłacił i pobił, to potem nie będzie miał skrupułów strzelać do strajkujących Polaków jak Ludowe Wojsko Polskie.
Będzie miał skrupuły, prawda? Prawda..?
@Harmonijka_w_Gsus911: prawilny samiec alfa sigma chad co to nie daje sobie w kasze dmuchac