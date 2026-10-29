W Polsce po prostu jest przyzwolenie na p-----c wobec Polaków. Bicie ludzi jest tak znormalizowane, że całej masy ataków w ogóle się nie ściga z urzędu, dlatego w sprawie tego słynnego już kierowcy Porsche nie dzieje się w sumie nic. To tylko pobicie Polaka. Tutaj, jak widać, mimo bardzo poważnych obrażeń, sąd stosuje warunkowe umorzenie postępowania, czyli tłumacząc na potoczny język - sprawca został jedynie pouczony, by więcej tak nie robił, może Pokaż całość