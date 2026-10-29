U mnie ostatnio deweloper rzucił 4 mieszkania powyżej 100 metrów na 6 piętrze w premium lokalizacji. Dlaczego? Bo w pobliżu rozpoczęła się budowa kolejnych 5 bloków. Cena tych "luksusowych" mieszkań w blokowisku bardzo niska jak na Lublin - 7.5k za metr.