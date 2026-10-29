Mieszkania deweloperskie sprzedają się coraz wolniej. Spadek o ponad 30 proc.
Od 1 do 27 października z cenników deweloperów zniknęły 4773 nowe mieszkania, o 31,7 proc. mniej niż w poprzednim porównywalnym okresie. Mediana czasu potrzebnego na sprzedaż mieszkania na rynku pierwotnym wzrosła do 235 dni, a monitorowana oferta obejmuje ponad 171 tys. lokali.Skarbiec_Biz
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Komentarze (6)
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U mnie ostatnio deweloper rzucił 4 mieszkania powyżej 100 metrów na 6 piętrze w premium lokalizacji. Dlaczego? Bo w pobliżu rozpoczęła się budowa kolejnych 5 bloków. Cena tych "luksusowych" mieszkań w blokowisku bardzo niska jak na Lublin - 7.5k za metr.