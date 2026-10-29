Orlen potwierdza odkrycie dużych zasobów gazu na Morzu Północnym
Grupa Orlen potwierdziła odkrycie znacznie większych zasobów gazu na Morzu Północnym, niż pierwotnie zakładano. Z komunikatu wynika, że szacunki dotyczące złoża Afrodyta wzrosły ponad dwukrotnie. Jak na te informacje reagują inwestorzy?ORLEN Upstream Norway, wraz z Equinor, DNO i Wellesley PetroleuFXMAG
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Komentarze (35)
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@oOobywatel: no prezesiki sobie zarobią a polak będzie bulił więcej za gaz i paliwo
@masz_fajne_donice: Tak. Na osiedlu gaz rozliczany jest ryczałtem, ale wszyscy sąsiedzi przerzucili się na indukcję lub mikrofalę, a zapomnieli wypisać się z gazu. Dostawiłem więc dodatkowy budynek gospodarczy, a w nim kilkadziesiąt kuchni gazowych pod wok. Sprowadziłem z Wietnamu kilkudziesięciu kucharzy i rozreklamowałem na osiedlu dania wietnamskie z dowozem.
Teraz okoliczni dostawcy żarcia nie narzekają na
...w międzyczasie w najlepsze handlując z Rosją. Tak tak, wiem, umowy przed wojną porobili to trzeba się wywiązać... Tia....
https://pl.euronews.com/2026/09/21/bruksela-utrzyma-zakaz-wiercen-ropy-i-gazu-w-arktyce-mimo-naciskow-norwegii
https://www.tvp.info/89400879/ue-siedem-panstw-europejskich-zwiekszylo-import-ropy-i-gazu-z-rosji