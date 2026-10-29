System plików FAT32 osiąga nawet 265-krotną poprawę wydajności w systemie Linux
Zmiana wprowadzona w systemie Linux 7.4 zapewnia naprawdę znaczne przyspieszenie działania systemu plików FAT32. Programista open source Matheus Alves de Almeida opracował poprawkę obejmującą zaledwie kilka wierszy kodu, która zapewnia aż 265-krotną poprawę wydajności systemu plików FAT32.ochucki
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Komentarze (27)
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Raczej "używał w 2000 roku".
mam masę przenośnych dysków i penów - nie przyszłoby mi do głowy, żeby używać tego starocia.
Sama optymalizacja (a raczej wymiana naiwnej implementacji na normalną) jest bez większego znaczenia, ot ciekawostka która może się objawiać w specyficznych operacjach w systemie który nikogo (szczególnie na Linuxie) od lat nie obchodzi.
I mocno śmiałe jest zakładanie że windows robi, albo kiedykolwiek będzie to robił,