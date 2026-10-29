Dwa tygodnie od awantury kierowcy Porsche
Stop Cham Warszawa doliczyli do 14! Kierowca nadal na wolności. Czy możemy czuć się bezpiecznie, jeżeli ktoś na środku skrzyżowania dużego miasta pobił kilka osób i odjechał jak gdyby nigdy nic? Czy Stop Cham Warszawa doliczą do pełnego miesiąca?Am61
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Komentarze (27)
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aż sie przypomina jak policja konfetti robiła, co nie?
@Indoctrine:
Wy to byście chcieli wszystko od razu!
Po kolei się robi:
1. Najpierw wybudujemy elektrownię atomową.