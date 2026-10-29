Kraj z kartonu: Na nagraniu widać twarz, widać blachy - nie mogą/nie chcą go znaleźć, facet, który szuka syna w rzece wyciąga przy okazji 9 innych topielców, których policja nie chciała/nie potrafiła znaleźć. Psy byłego milicjanta zagryzły człowieka i nikt mu nic nie robi, prokuratorka przejechała kobietę, nie udzieliła jej pierwszej pomocy tylko dzwoniła do przełożonej co tu wykombinować żeby nie ponieść konsekwencji - do dzisiaj chowa się za immunitetem, dentystka nie Pokaż całość