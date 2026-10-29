Kiedyś często latałem po Niemczech i tam nawet nie ma co wchodzić do darmowego kibla bo wiesz że zastaniesz syf i smród, nawet te płatne kible gdzie trzeba wydać po 1 ojro potrafią być obsrane i wyglądają jakby od dawna nikt ich nie sprzątał.



U nas mopy są nowe to fakt co nie zmienia faktu że służby potrafią kilka razy dziennie je sprzątać.