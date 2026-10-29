Polska zawstydziła całą Unię. Mamy najlepsze MOP
Polska zajęła pierwsze miejsce w rankingu miejsc obsługi podróżnych, wyprzedzając m.in. Austrię, Francję i Niemcy. Gdzie te czasy, kiedy niemieckie MOP-y stanowiły wzór do naśladowania?h_r_m
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Komentarze (78)
najlepsze
Mamy stosunkowo nowe MOPy, kiedy oni swoje stawiali pół wieku temu. Tzw. żabi skok. Kraje rozwijające się lub zacofane technologicznie nie muszą przechodzić przez wszystkie pośrednie etapy ewolucji technicznej, którymi kroczyły kraje bogate. Zamiast tego od razu wdrażają najnowsze, gotowe i najefektywniejsze rozwiązania. Tą samą sytuację mamy z łącznością internetową, komórkową czy z bankowością.
@zb1gu:
Kieszonkowcy w Warszawie też bardziej czyści?
@acropolix:
U nas mopy są nowe to fakt co nie zmienia faktu że służby potrafią kilka razy dziennie je sprzątać.
@WybornyDonosiciel: niektóre dłużej stojące już zaczynają myszką trącić
@WybornyDonosiciel: ale nie trafiłem jeszcze na zasyfiony
Jako kierowca na zachodzie to takie obrazki jak na filmiku to często się widziało.
https://youtu.be/zavOp5PBEMc?t=232&is=XQlxTLQ2tWZ7JwEe