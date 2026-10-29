Lekarze dostali od firm farmaceutycznych 161 mln zł w rok
Według danych INFARMY w 2025 r. zrzeszone w związku firmy farmaceutyczne przekazały przedstawicielom zawodów medycznych 161 mln zł. Ministerstwo Zdrowia planuje utworzenie publicznego rejestru, który ujawni, komu firmy płacą m.in. za doradztwo, badania naukowe i udział w konferencjachfreedomseeker
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Komentarze (25)
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@KrupierZludzen: przecież to się nie zaczęło w 2019 ;)
w 2002 pracowałem w agencji interaktywnej która obstawiała wszystkich najwiekszych (pfizer, glaxo, novartis itp). generalnie robilismy we wczesnym internecie reklamy leków na recepte co jest zakazane ;) ale różnymi sposobami się to obchodziło. Przy okazji też dużo gadaliśmy z tymi product managerami i oni nam opowiadali co robią, żeby lekarzy przekonywać do przepisywania właśnie ich
@kubako: Prosimy o rozwinięcie tematu
jak firma mialaby sponsorowac kongres to nie maja prawa byc to ferie na Safari. Licza sie konkretne punkty.
W takich ukladach czy w Czechach czy w Austri czy Szwaqjcarii Niemczech wchodze do apteki i biore co chce za odplatnoscia 100%.
Wbijam w PL w Szczecinie do apteki - chce kwas hialuironowy. Niedasiem.exe czlowiek sowiecki. Numer PWZ,
korumpuje sie decyzyzjnych. A mem pasowalby bardziej do apteki. Apteka jest targetem.
Ludzie zobaczą i co z tego, przestaną chodzić do lekarza, mówić dzień dobry w gabinecie czy jak?
A sponsorowane wyjazdy, żeby nabić sobie punkty też będą?