Jeszcze zakaz zarabiania na dzieciach.

Zakaz donejtów, zakaz wyświetlania reklam poniżej 18 roku życia i zakaz kont premium dla dzieci.

To wykosi większość patologii z internetu, bo dopóki nie szło tego monetyzować to nikomu się nie chciało tworzyć "contentu".



To i tak 10 lat za późno, bo dzisiaj konta influencerów zasilają już dorosłe zetki wychowane na tym syfie i nie ma za bardzo co z tym zrobić bez zamordystycznych metod.