Koniec TikToka dla dzieci? Rząd szykuje nowe przepisy
Dostęp do mediów społecznościowych (TikTok, Instagram, Facebook) dopiero po ukończeniu 15 lat i skuteczna weryfikacja wieku.DziendobryMireczku
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Dostęp do mediów społecznościowych (TikTok, Instagram, Facebook) dopiero po ukończeniu 15 lat i skuteczna weryfikacja wieku.DziendobryMireczku
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Komentarze (76)
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Ato wszystko dla naszego dobra. Bo rodzic nie umie dziecku wytłumaczyć do czego służą sicial media i jak używać Internetu.
Co sprawdza? Że ruch wychodzi z IP Mietka z bloku? Tam mieszka 3 osoby a router jest na defaultowum haśle. To nie to samo co potwierdzenie wieku przez mObywatela gdzie kryptograficznie poświadczasz tożsamość.
Poza tym służby żeby do kogoś dotrzeć to musiały mieć powód, wystąpić o dostęp do logów, potem wbić na chatę, zarekwirować komputery
Bardzo wolno działają Ci nasi wybrani do prowadzenia kraju... bardzo wolno i to nie zależnie od koloru sztandaru pod jakim występują.
Zakaz donejtów, zakaz wyświetlania reklam poniżej 18 roku życia i zakaz kont premium dla dzieci.
To wykosi większość patologii z internetu, bo dopóki nie szło tego monetyzować to nikomu się nie chciało tworzyć "contentu".
To i tak 10 lat za późno, bo dzisiaj konta influencerów zasilają już dorosłe zetki wychowane na tym syfie i nie ma za bardzo co z tym zrobić bez zamordystycznych metod.