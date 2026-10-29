Hulajnogi są lepsze od rowerów, bo nie dojeżdzasz do miejsca cały spocony. Powinni dać hulajnogi 18+ i obowiązkowe ubezpieczenie.

Wywalic hulajnogi miejskie, bo to jest też patologia tak 2 debili jedzie na jednej.

Hulajnogi były najlepsze jak grupka osob sprowadzała je z chin, teraz kazdy gowniarz debil na tym jezdzi.

18+ i beda odpowiadac za siebie a nie matka z ojcem za nich.