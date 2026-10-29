Strefy bez hulajnóg? 3/4 Polaków jest za
78,2 proc. Polaków popiera obniżenie maksymalnej prędkości hulajnóg elektrycznych w miastach - wynika z badania IBRIS. 76,5 proc. badanych chce wyznaczania stref, w których jazda hulajnogami byłaby zabroniona. Całkowity zakaz popiera 43,2 proc. respondentów, a 48,5 proc. jest przeciwnych.Skarbiec_Biz
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Komentarze (42)
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Mała próbka.
20km to jest normalna prędkość rowerowa. Co tu ograniczać
Jest to środek transportu jak każdy inny.
Przepisy są trakcie konsultacji i dobrze. Najlepiej jakby dało się je uprościć aby były jednoznaczne. Dziś jest dużo niejasności i przeróżnych interpretacji. Skupić się trzeba na walce z
@Chris_Karczynski: lepiej nie sprawdzaj ile pieszych zginęło w wypadkach z samochodami. Wtedy z pewnością zechciałbyś całkowitej delegalizacji samochodów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No bez przesady. Tak na oko, wliczając dostawców ubera ich liczebność dochodzi do 50% korzystających z takiego sprzętu.
Tylko co to zmieni? Aktualna maksymalna dopuszczalna prędkość to 20 km/h na ścieżkach, czyli tyle ile nieśpieszna jazda rowerem, a jednym z najczęstszych pytań przy różnych modelach e-hulajnóg jakie widziałem było "czy da się odblokować". Póki te limity nie będą egzekwowane to będą tak skuteczne jak zakazy prowadzenia pojazdów, bo ludzie mogą mieć je w dupie i będą z---------ć bez znaczenia
Wywalic hulajnogi miejskie, bo to jest też patologia tak 2 debili jedzie na jednej.
Hulajnogi były najlepsze jak grupka osob sprowadzała je z chin, teraz kazdy gowniarz debil na tym jezdzi.
18+ i beda odpowiadac za siebie a nie matka z ojcem za nich.