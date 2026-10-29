Operowałem zaćmę w Czechach, za zabieg płaciło NFZ ale za sam zabieg, za to soczewki mogłem sobie wybrać takie jakie chcę i ja za nie płaciłem. Nie robi się w Czechach bo tam jest taniej, robi się w Czechach bo nasze popieprzone prawo uniemożliwia włożenie lepszej soczewki kropka albo robisz wszystko na NFZ i dostajesz jakieś g---o po którym dalej jesteś inwalidą bo widzisz tylko w dal a do bliży musisz mieć Pokaż całość