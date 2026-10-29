Polscy okuliści sprzeciwiają się przepisom ułatiającym operację zaćmy w Czechach
Zmiany dotyczące refundacji leczenia za granicą budzą sprzeciw środowiska okulistów. Wśród zapisów znalazły się te dotyczące wydawania zgodny płatnika na leczenie w innym państwie członkowskim UE oraz rozliczania tego leczenia. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania polskiego prawa do prawa UEcepheus
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Komentarze (43)
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@Anomalocaracid: Tak jak konowały na Luxmedach, enelmedach itp XD idziesz tam tylko wręczyć legalna łapówkę żeby cie do kolejki wepchał
Nie dziwię się, że im nie w smak, że można by jechać do Czech i tam zrobić to 5x taniej.
@slx2000: dlaczego nie pojechales do czech i nie wykonales tego zabiegu za 820zl?
Dość szybko, bez czekania jak w Polsce. Zabieg na oczy w Czechach, nie wiem jaki, bo to znajomy gość gadał o teściowej. Jakieś biura to organizują. Za co to 350?
Przyjeżdża bus prawie pod dom( jakiś przystanek w większej wiosce, tam gdzie inne kursują ) zabiera, zawozi, na miejscu wszystko załatwione, po zabiegu odwozi do domu. Bus ma cały komplet, bo chyba z regionu w jednym terminie organizują(musiał bym dopytać)
od marca zostało to częściowo ograniczone
@H_Moody: Tak, wszyscy, nawet babcia Ukraińca (babcia oczywiście na emeryturze na Ukrainie). Przyjeżdża tylko na zabiegi, no ale jest ubezpieczona bo przez chwilę była w Polsce.