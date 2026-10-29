Rząd bierze się za zarobki lekarzy. Pod lupą honoraria od firm farmaceutycznych
Były zapowiedzi, teraz przyszedł czas na działanie. Ministerstwo Zdrowia chce zmian dotyczących jawności pensji lekarzy. Ma w tym pomóc między innymi rejestr wynagrodzeń, które medycy otrzymują od firm farmaceutycznych. Część tych danych już jest zbierana, ale w większości anonimowo. Resort chce, aFXMAG
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Komentarze (33)
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- Obieca tyle żeby motłoch się uspokoił
- Realnie zrobi takie minimum, żeby lekarskie płatki śniegu sie nie obraziły
A potem powiedzą, że działania zostały podjęte i bohatersko problem zniwelowany a tłuszcza zapomni o sprawie i będzie jak było.
Potem jedzie do poz
Lekarz przepisuje lek
Idziesz do apteki go kupujesz
Kazdy potem dostaje %
Oczywiście droższe odpowiedniki były pod ręką w szufladach. Pani magister z każdym razem szła w inny koniec apteki. Wybór leków jest dyktowany nawet kwestią wygody farmaceutów, jeśli to apteka z sieci aptek. A tylko wspomnę, że z siecią Dr.
@krzysztof2033: to jest twoja wymyślona wizualizacja rozwiązania problemu klienta. Idź do apteki, gwarantuję, że prosząc o najtańszy lek z ibuprofenem nie otrzymasz domyślnie dwóch tabletek ibupromu.
przecież ich główny specjalista od cornwida brał kasę od farmy
Zgodnie z publicznie dostępnymi deklaracjami, raportami przejrzystości (tzw. Kodeksem Przejrzystości) i petycjami środowisk społecznych, dr Grzesiowski w okresie swojej praktyki lekarskiej i doradczej współpracował z producentami szczepień oraz leków, takimi jak m.in. Pfizer, GSK, Sanofi Pasteur, MSD, Baxter, Solvay (obecnie Abbott) czy Wyeth.
Jeżeli ktoś taki jest uznawany za autorytet w branży no cóż świadczy to tylko o tej branży.
Pozdrawiam
P.S.
Popatrz
Co z tego, że będzie jawne?
Ludzie przestaną chodzić do lekarza, zaczną strzelać fochy, przestaną mówić dzień dobry, czy jaki ma być efekt?