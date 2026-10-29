Rząd zrobi to co zawsze:



- Obieca tyle żeby motłoch się uspokoił

- Realnie zrobi takie minimum, żeby lekarskie płatki śniegu sie nie obraziły



A potem powiedzą, że działania zostały podjęte i bohatersko problem zniwelowany a tłuszcza zapomni o sprawie i będzie jak było.