Odkąd dostałem Claude to nie piszę kodu prawie wcale. Z resztą i tak wiedziałem od kilku lat, że k---------e będzie coraz mniej lukratywne i się nie myliłem. Pomyliłem się w tym, bo myślałem, że przede wszystkim hindusi nas zarżną, a to jednak AI jest tą rewolucją. Dobrze, że od kilku lat raczej w stronę bycia PM się starałem rozwijać i przeszedłem do tej roli.