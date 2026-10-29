Na StackOverflow jest obecnie zadawane mniej niż 1000 pytań miesięcznie
data.stackexchange.com pozwala na wyciągnięcie statystyk z danego miesiąca.armin-van-kutonger
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data.stackexchange.com pozwala na wyciągnięcie statystyk z danego miesiąca.armin-van-kutonger
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Komentarze (77)
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@sylwek2k: problem w tym ze google dawniej kierowalo na Twoja strone, user ja znajdywal, ty zarabiales na ruchu, reklamach i rozpoznawalnosci. Teraz google sobie zerznie dane z Twojej strony nie dajac nic w zamian ale jak ty zaczniesz cytowac prace alphabetu albo mety i na tym czy na ich ai zarabiac to ich prawnicy dostana sraczki z pozwami wiec nie rozumiem z czego
@sylwek2k: Gorzej, że Copilot przegląda nawet prywatne repo a Claude zapisuje sobie Twoje lokalne dane. Wszak była afera, że ogłosili rozwiązanie problemu milenijnego na podstawie wykradzionej pracy XD
@Podstepny_Wez możliwe, że tak będzie, bo to widać w rzeczywistości. Bardziej będzie liczyć się pomysłowość, łączenie faktów, innowacyjność, bystrość umysłu, burza mózgów etc.
Podsumowując, zgadzam się, że sztuczna
Trzeba jednak zauważyć, że tendencja spadkowa zaczęła się już długo przed chatem gpt. Ostatni odczyt bliski szczytowi był w 2017 i od tego momentu następuje stopniowy spadek. Do premiery chata w zasadzie jesteśmy już po 50% spadku. Czas covidu to chwilowe odbicie, a potem znowu powrót do trendu. Chat przyśpieszył ten proces.
2 czerwca 2021 roku ogłoszono umowę, na mocy której serwis został zakupiony przez holenderski konglomerat technologiczny i inwestycyjny Prosus za kwotę 1,8 miliarda dolarów. Prosus to międzynarodowa spółka-córka południowoafrykańskiego giganta medialnego Naspers
I teraz popatrz na ruch to wygląda jakby boty tam siedziały i liczby były gotowane pod sprzedaż.
Good for the owners c-----o dla Naspersa. A 5 lat po sprzedaży
Aktualnie, większość AI jest trenowana na podobnych źródłach danych(nie ma dużej różnicy w źródłach między gpt czy claude): repozytoriach, dokumentacjach, forach itd. w tym stack overflow, który jest potężnym uzupełnieniem luk w dokumentacji, oraz zbiorem wiedzy i rozwiązań nigdy wcześniej nierozwiązanych problemów.
Gdy nie będzie nowej wiedzy dla AI(np. ludzie przestaną pisać na takich forach), a dokumentację
@manticore: bym to nazwal chowem wspobnym (kazirodztwo)
Pamiętam, że w pewnym momencie gdy przewodniczka przedstawiła jak trudna, ciężka i niebezpieczna była praca górników, zażartowałem, że z ich perspektywy niekoniecznie musiało być tak źle, bo zarobki były sporo większe niż w innych grupach.
Zaś podobnie jak o ówczesnych górnikach, kiedyś będą ludzie podobnie reagować na warunki naszej pracy (tj. programistów).
No
Jedna wizja to świat gdzie każdy może za grosze wygenerować kod który kiedyś kosztowałby tysiące. Pytanie czy można na tym zarobić jeśli każdy może sobie wygenerować kod?