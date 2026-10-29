Firmy mają ujawniać, ile płacą lekarzom
Rząd chce jawności wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia w Polsce. W planie jest uruchomienie rejestru współpracy firm farmaceutycznych m.in. z lekarzami.PIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Rząd chce jawności wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia w Polsce. W planie jest uruchomienie rejestru współpracy firm farmaceutycznych m.in. z lekarzami.PIAN--A_A--KTYWNA
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (29)
najlepsze
no i w sumie jakby chodziło o płace ochroniarzy to pewnie szybko by przeszło ( ͡° ͜ʖ ͡°)