Fałszywe "statusy studenta" dla cudzoziemców. Rozbito grupę przestępczą
Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili grupę, która od 2022 r. wystawiała cudzoziemcom fałszywe zaświadczenia o statusie studenta lub słuchacza. Dokumenty miały ułatwiać legalizację pobytu i pracy w Polsce osobom do 26. roku życia oraz korzystać z ulg związanych z wiekiem.PortalSpozywczy
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Nawet nie chodzi o studia, tylko o szkoły policealne xD
Jeszcze większe xD. Obcokrajowcy pracują
I większość szkół policealnych bazuje na tym że chodza do nich ludzie po papier dla pracodawcy, do alimentów czy innych tworów. To nic nowego że jak pójdziesz do szkoły policealnej to po pierwszych lub kilku pierwszych zajęciach z grupy zostanie garstka osób.
Ważne żeby
Nawet nie musiałem wchodzić w treść, żeby to wiedzieć.
Teraz absolutnie każdy, kto kupił od nich zaświadczenia, powinien dostać 10 letni zakaz wjazdu do Strefy.
Jakbyście mieli pomysły to dajcie znać, oczywiście biorę pod uwagę nawet opłaty wpisowe na studia. Czasami to się mega opłaca.