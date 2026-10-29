Czy Dawid K. będzie mógł dalej leczyć pacjentów? Prezes NIL:"Mamy kalekie prawo"
Mamy kalekie prawo. Ta sytuacja pokazała, że mamy zbyt małe możliwości w stosunku nie tylko do oczekiwań społecznych, ale również do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Zwołaliśmy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, będziemy nowelizować uchwały samorządu dotyczące regulaminów działania sądów...Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (17)
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- lobbować ws. limitów na studia medyczne i specjalizacje,
- lobbować o zmiany w ustawach około-medycznych, np. uprawnienia innych zawodów medycznych,
- zbierać składki,
- inwestować składki w nieruchy,
- oskarżać lekarzy wskazujących na nieprawidłowości w czasie covid (Martyka),
Ciekawe czy standardowo wszyscy przyjeżdżają porsche czy jak nadzwyczajny to na garbach plebsu.
@blargotron: Podejrzewam, że bzdura, żeby uzasadniać bezczynność.
dra n. med. Zbigniewa Martykę, który krytykował obostrzenia covidowe, jakoś potrafili ciągać po sądach dyscyplinarnych i próbować pozbawić praw wykonywania zawodu. Odpuścili niedawno, dopiero w 2025 lub w 2026. Do tego momentu wciąż próbowali pozbawić go praw wykonywania
Nie powinien siedzieć za wałek na taka kwotę?