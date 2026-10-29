Aktualna sytuacja podatkowa w Polsce jest wręcz komiczna. Osoby zarabiające minimalną płacą ogromne podatki i daniny (łącznie 40%) w stosunku do niemal zerowej siły nabywczej.
Osoby zarabiające 2,2-3 minimalne są w najgorszej sytuacji, bo ledwo przekraczają zarobki pozwalające naprawdę godnie żyć, a już klin podatkowy równa ich mocno w dół.
Aby wrócić do sytuacji z 2016r. II próg podatkowy w 2027r. powinien zaczynać się od 225 000zł…
Komentarze (79)
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Tylko i wyłącznie w takiej formie w jakiej obecnie funkcjonujemy. Formę można jednak zawsze zmienić. Pierwszym lepszym przykładem może być podatek obrotowy, ale skąd miałbyś o tym wiedzieć?( ͡° ͜ʖ ͡°)
Najważniejsze, że zwykły robol, dostający najniższą krajową jest łupany na każdym kroku. Regularnie płaci każdy podatek bo przecież bez tych pieniędzy państwo by upadło.
Najbardziej rypana jest klasa około średniej, która nie łapie się jeszcze w zarobki umożliwiające wały na podatkach
Sęk w tym że ostatnie pokolenie jest słabe, wykastrowane i wygodne. Nie walczy. To zmian nie będzie. Bo zmiana wynika tylko z walki o
No i składka na NFZ jest za niska - lekarze muszą jakimś szrotem jeździć. Wręcz z głodu umierają.
Wydatków nie da się ciąć bo to populizm
Wiadomo ze są, ale za to deficyty są ponad 2x za wysokie, więc nie oczekiwałbym zmian, a jak ktos obieca, to pierwsze pytanie powinno być, skąd na to kasa, bo jedyną metodą obecnie bedzie podnieść opłaty gdzieś indziej, zeby moc obnizyć podatek dochodowy. Czyli podwyzszą progi podatkowe tylko po to, by za chwile gdzieś podnieść VAT albo akcyzę dla zwykłych ludków, bo zwykli ludkowie nie
No tak, ale po 2023 przestałem wierzyć, ze ktoś to zrobi, a ludzie w ogole wybiorą kogoś, kto to zaproponuje.
W zamian wypadałoby obłożyć nieruchomości sensownym katastrem, również z wysoką kwotą wolną (jeden lokal na łebka w gospodarstwie domowym). Kataster powinien rosnąć od pustostanów. Muszą go płacić wszyscy a nie tylko osoby fizyczne.
Mnie podoba się jeszcze podatek od spadków. Jezeli ktos dziedziczy udziały w firmie albo fundacji rodzinnej, powinien przekazać część udziałów państwu. Skarb państwa
Całkowite dochody z PIT są trochę więszke niż suma wydatków na 800+ i 13/14 emeryturę.
@Arv_: nie ze mną te numery - najpierw "pierwsze wolne od podatku od osoby", potem tylko symboliczne 1000zł, potem 0.1% wartości, potem 1% - bo Rosja atakuje, potem 5% oddawaj zagranicznym funduszom
To musiałoby by w konstytucji być zapisane dosłownie "każdy obywatel Polski ma prawo posiadać jedną nieruchomość mieszkalną wolną od każdego PODATKU" - wtedy zgoda możemy iść