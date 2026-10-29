No są ale to takie gadanie jakby nie było wiadomo z czego to wynika. Nikt tego nie zmieni bo cały nasz system socjalny trzyma się na ostatnim łoniaku i pokolenia, które obecnie mają po 30 czy nawet 40 lat najpewniej nie uświadczą systemu emerytalnego w takiej formie jak obecnie. Ale zapaść tego systemu to problem następnych 15-20 lat, natomiast inne rzeczy jak służba zdrowia mogą paść na pysk jeszcze w tej dekadzie. Pokaż całość