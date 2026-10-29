Pierwszy raz złapana po pijaku w 2015 roku, czyli przez 11 lat nic sobie z tego nie robi. Kilka zakazów prowadzenia pojazdów, nieprawomocny wyrok więzienia, teraz kolejny raz po pijaku i sąd nie widzi potrzeby aresztu - w tym wypadku nie po to moim zdaniem, żeby uniemożliwić jej ucieczkę, czy też ograniczyć możliwość matactwa, tylko żeby po prostu odizolować ją od społeczeństwa i uratować kogoś, w kogo ona w końcu wjedzie i Pokaż całość