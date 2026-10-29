Prokuratura składa zażalenie, bo adwokatce znów się upiekło
Bywało, że robiła to po spożyciu alkoholu. 19 października znów jeździła. I to tak, że mogła kogoś skrzywdzić. Ale sąd nie orzekł dla niej tymczasowego aresztu. "Fakt" rozmawiał o tym z przedstawicielami sądu, z prokuraturą, która już zapowiada złożenie zażalenie, oraz z Okręgową Radą Adwokacką.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (26)
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sprawa zrobiła się medialna...
@konkarne: Ws. Sebusia ślepoty prokuratorskie nadal nie widzą uchybień. Choć nie zauważyły uczestnika zdarzenia stojącego 100 metrów od nich podczas dokonywania czynności na miejscu. Gdyby nie pomoc społeczna to prokuratorzyny specjalnej troski nadal by lecieli w narrację, że były 2 oddzielne zdarzenia drogowe.
Lebani sitwiarze i matacze
A w rzeczywistości wywalony zostanie co najwyżej ten, przez którego dowiedziano się o sprawie.
W dobrym kartonie żyjemy