Jeździ mimo zakazów. Ruch prokuratury w sprawie adwokatki
Adrianna W. ma 51 lat. Jest adwokatką z Częstochowy. Jak opisuje "Fakt", kobieta była już wielokrotnie karana za niebezpieczną jazdę samochodem także pod wpływem alkoholu. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce w 2015 r., gdy prowadziła na podwójnym gazie. W latach 20152017 Adrianna W. była trzKapitanTorpedal
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Komentarze (20)
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jak to bylo? wszyscy sa rozni wobec prawa?
@Mamut: ma dożywotni tylko jeszcze się uprawomocnia
@KapitanTorpedal ty jakis nieodjaby lewacko musisz byc z ta adwokatka.
No i nieszczęście gotowe! Jak piła to wypadków nie powodowała ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Miejcie pretensje do prawodawcy