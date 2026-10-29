Adrianna W. ma 51 lat. Jest adwokatką z Częstochowy. Jak opisuje "Fakt", kobieta była już wielokrotnie karana za niebezpieczną jazdę samochodem także pod wpływem alkoholu. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce w 2015 r., gdy prowadziła na podwójnym gazie. W latach 20152017 Adrianna W. była trz