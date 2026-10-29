Finansowe eldorado w szpitalu wojskowym. Lekarze zarabiają miliony, dług rośnie
Siedmiu medycznych milionerów i rosnące zadłużenie, które w ciągu niespełna roku wzrosło z 21 do blisko 40 mln zł. Rekordzista zarobił prawie 3 miliony złotych.xarcy
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Komentarze (22)
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Zreszta jak sie ma 10 dzien dyzuru w 6 szpitalach jednoczesnie to nie da sie wszedzie jezdzic osobiscie
A ordynator MUSIAL sie na to godzic bo by zamkneli szpitale z braku ludzi. A brak ludzi jest bo sa limity bo zba lekarska naciska zeby
Czyli codziennie, dzień w dzień, beZz ani jednego dnia wolnego przeprowadzał dziennie:
- 11 porad ambulatoryjnych
- przeprowadził 0.6 operacji z użyciem DaVinci
- prawie 2 inne zabiegi
- 16 porad ambulatoryjnych
- 1 operacja dziennie z użyciem DaVinci
- 4 inne zabiegi
- 1 hospitalizację
K---a dramat