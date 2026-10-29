Niech mi ktoś wyjaśni dlaczego jest taka polityczna niemoc żeby znieść te limity lekarzy; wprowadzić limity zarobków, godzin pracy itd. Przecież jest ogromne poparcie społeczne, to kapitał polityczny na wyciągnięcie ręki. Tylko lekarze i ich rodziny tego nie chcą, ale to znaczna mniejszość. Czy izby lekarskie zarabiają już tyle, że część przeznaczają nie tylko na betonowe złoto, ale mają abonament na lobbying na wiejskiej i każdy dostaje tam swoją dolę od konowałów? Pokaż całość