Producent czekolady Lindt przesadził z podwyżkami cen.
Szwajcarski producent czekolady Lindt & Sprüngli znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ błędnie ocenił, jak konsumenci zareagują na podwyżki cen.leehy
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Szwajcarski producent czekolady Lindt & Sprüngli znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ błędnie ocenił, jak konsumenci zareagują na podwyżki cen.leehy
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Komentarze (39)
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Odszkodowanie pracownikom za zniszczenie miejsc pracy. Majątek zlicytować.
Gram może być tylko jeden.
2. Nie dodają oleju palmowego, prawda? ( ͡° ͜ʖ ͡°)