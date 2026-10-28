Prognozy, prognozami a wszyscy którzy mogliby mieć wpływ na coś mają wywalone. Posłuchajcie ich. Nie ważne kto. Jakie rozwiązanie. Ano ściągnie się kogoś. Nie ważne skąd. Nie ważne kogo. Aby słupki na chwilę się zgadzały, premia wpadła i cyk pora na CS. Zresztą. Co się martwicie? Jak już polskojęzyczne świnie przy korycie wepchną nas do wojny, wszędzie będzie spadek. W dużych miastach najwięcej bo w większości będą walić w ten wdzięczny cel.