Ilu mieszkańców przybyło i ubyło w twojej gminie? Mapa 2005
Wpisz nazwę gminy i zobacz, ile osób w niej przybyło albo ubyło od 2005 roku, dlaczego i co przewiduje GUS do 2040.mordechaj-podkowitz
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Wpisz nazwę gminy i zobacz, ile osób w niej przybyło albo ubyło od 2005 roku, dlaczego i co przewiduje GUS do 2040.mordechaj-podkowitz
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Komentarze (71)
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To ładnie widać po łódzkim: Bełchatów, Łódź, Pabianice i Zgierz "zdychają", ale sąsiednie gminy ciemnozielone. Nawet gmina Drużbice, która historycznie składa się z piasku i biedy, przez dobre skomunikowanie z Bełchatowem, Piotrkowem i aglomeracją Łódzką, lekko rośnie.