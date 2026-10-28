Ale jak to egzekwować? Saszka spędził w Polsce 300 dni, pojedzie na weekend do Czech i wróci to mu się resetuje, tak? Czy musi pojechać do siebie na Ukrainę? Ma być zdjęcie z przejścia granicznego? Ale jak Saszka pojedzie do siebie przez Słowację to co wtedy? Jak wjedzie do Serbii, której w UE nie ma to też mu się resetuje okres pobytu?