Koniec ulg dla aut z Ukrainy. Będą obowiązkowe przeglądy
Samochody zarejestrowane poza UE, przez dłuższy czas pozostające w Polsce, mają zostać objęte obowiązkiem rejestracji iH100
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Samochody zarejestrowane poza UE, przez dłuższy czas pozostające w Polsce, mają zostać objęte obowiązkiem rejestracji iH100
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Komentarze (72)
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@przemq88: ლ(ಠ_ಠ ლ)
"Projekt zakłada również konsekwencje za brak rejestracji. Pojazd będzie mógł zostać usunięty z drogi, a jego zagraniczny dowód rejestracyjny zatrzymany. Problemem może być jednak egzekwowanie nowych przepisów, ponieważ zagraniczne samochody nie figurują w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Policjant nie zawsze będzie więc w stanie szybko ustalić, jak długo
No i to by było na tyle. Zakop.
@SzubiDubiDu: wtedy już złamał prawo, bo powinien przerejestrować auto po pół roku. Również prawo skarbowe, bo uszczuplił dochody skarbu państwa o należne przy przerejestrowywaniu podatki w postaci cła, akcyzy i VATu.
Ale Polska pozwala Ukraińcom łamać prawo. Jak je egzekwować? To pytanie do tych, którzy tworzyli takie przepisy.
@pwone: od Polaków we Włoszech też słyszałem, że na