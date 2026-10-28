W Polsce mężczyźni żyją średnio o 7 lat krócej niż kobiety
Mężczyźni w Polace żyją średnio o 7,11 roku krócej niż kobiety. Ponad połowa różnicy w długości życia wynika z wyższej umieralności mężczyzn przed 65. rokiem życia. Problemem są nie tylko choroby układu krążenia, nowotwory czy kryzysy psychiczne, ale również brak ciągłości opieki medycznej. Jak wyniairaG
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Komentarze (56)
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@sirdam: Się ciesz, że cofnięte zostało wydłużenie do 67 roku życia przez Tuska. Jakby wtedy mu się udało, zaufaj mi że na 67 by się nie skończyło.
@mr-dawid: Życie mnicha tybetańskiego.
+10 dni wolnego lub,
+21 płatnego turnusu leczniczego
+15 min przerwy więcej
7h pracy, płatnej jak 8h
+215 zł zasiłku pielęgnacyjnego jeżeli choroba wystąpiła przed 18 rokiem życia.
- Dodatkowo janusz zyskuje na Tobie min. 2250zł przy schorzeniach specjalnych np. wzroku
- Nie płaci on podatku, jeśli wypełni stan osobowy min. 9% pracowników niepełnosprawnych na rzecz PFRON.
JEŚLI PRACODAWCY NIE ODPOWIADA WASZ STOPIEŃ, TO WCALE ALE TO WCALE NIE MACE OBOWIĄZKU O TYM WSPOMINAĆ. (NA MEDYCYNIE PRACY W 99,9% TEŻ) * De Jure musicie, De
- nie powinno brakować 2milionów mieszkań
a minusami podzielcie się wy - wydaje mi się że długie życie przeciętnej "babci" to może nie być "nagroda"
Nie ma takiej niegodziwości, której nie popełni skądinąd liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy.
I mam efekt.