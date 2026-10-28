Planuję zakonczyć aktywność zawodową coś koło 60 roku życia i żyć z oszczędności aby trochę jeszcze w zdrowiu użyć, ale niesamowicie wqrwia mnie fakt że moje zanjiome z psieckiem mają wieku 60 lat gwarantowaną emeryturke (na rachunki i podstawy) + ubezpieczenie zdrowotne a ja według tego w uj ''sprawiedliwego'' systemu musze na o extra pracować 5 lat dłużej i potem krócej życ....