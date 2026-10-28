90% spraw o etyce w sądzie lekarskim na Śląsku dotyczyło...
... niepłacenia składek na izbę lekarską xDDD Na 115 spraw z etyki lekarskiej z wnioskami o ukaranie w 2025 w sądzie lekarskim na Śląsku, 105 (91%) to niepłacenie składek. Inne takie jak nieprzyjęcie do szpitala, odmowa operacji, poświadczanie nieprawdy mieszczą się w pozostałych 10 przypadkachtomasztomasz1234
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Komentarze (24)
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Kurła ależ patologia mordująca pacjentów.
Po to płacą skłądki, żeby z nich kupować mieszkania
https://wykop.pl/link/8036525/izba-lekarska-chce-kupic-nieruchy-za-nadwyzke-pieniedzy
Izba Lekarska chce kupić nieruchy za nadwyżkę pieniędzy
Nieważne na czym polega wina, ważne kto jest winny a kto poszkodowany.
Jeśli winny z perspektywy władzy jest ważniejszy niż poszkodowany (typu: lekarz zawinił wobec zwykłego pacjenta), to nic się nie stało choćby i zabił (no chyba że pacjent ma niezbite dowody i rozdmucha sprawę w mediach), jeśli poszkodowany ważniejszy (lekarz zawinił wobec lekarskiej organizacji) - to instytucje zadziałają sprawnie i skutecznie.
Nie zdziwiłbym się
Rozróżniajcie Kasprzyków od normalnych lekarzy którzy leczą waszych rodziców i wasze dzieci.
Napiszą wam „lekarze więcej pierdzą” to zaraz ból d--y że za dużo zarabiają i za duża żrą. Jak napiszą „lekarze mniej pierdzą” to