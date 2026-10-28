Ludzie to akurat świadczy o tej grupie zawodowej dobrze… przecież każdy pacjent może napisać do izby lekarskiej i poprosić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem lekarza. Skoro ludzie tego nie robią to może nie jest AŻ TAK ŹLE.

Rozróżniajcie Kasprzyków od normalnych lekarzy którzy leczą waszych rodziców i wasze dzieci.

Napiszą wam „lekarze więcej pierdzą” to zaraz ból d--y że za dużo zarabiają i za duża żrą. Jak napiszą „lekarze mniej pierdzą” to Pokaż całość