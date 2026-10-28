Głupie Polaczki wciąż się nie nauczyły że ruski to największy wróg i tylko czeka aby znowu nas rozkradac i niewolić. Chętnie głosują na partię typu braun, czy ten caly Jabłonowski. Takich ludzi powinno się przymusowo edukować albo wysłać na tydzień do ich ukochanej Rosji aby zobaczyli jaki to cudowny kraj