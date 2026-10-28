Dokumentował na zdjęciach represje Rosjan wobec Polaków. Zemsta była okrutna
Karol Beyer wykonywał pionierskie zdjęcia, popularyzował fotografię, budował prawdziwe imperium, a przy okazji wspierał polską niepodległość. Zemsta Rosjan była okrutna.Histmag
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Komentarze (32)
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@razem: bardzo ciekawy komentarz jełopie w takim kontekście, że na fotelu marszałka sejmu siedzi gość, który twierdził że Armia Czerwona nas wyzwoliła, do tego w PRL był typowym karierowiczem w ramach partii, a na fotelu premiera zasiada facet, który torpedował rząd Olszewskiego oraz chciał resetu relacji z Rosją.