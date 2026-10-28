Wszystko co oni mają zawdzięczają złodziejstwu przemysłowemu i na skalę przemysłową. Technologie zerżnięte wprost od Amerykanów i wszystkich innych, którzy w przeszłości instalowali swoje fabryki w Chinach. Co oni mają prawdziwie swojego? Komunizm? Teraz wielke halo bo "super tajny samolot kosmiczny". To wszystko jest supertechnologia z Temu. Tak jak ich samochody, niby fajne ale wcale nie są dobre¯\(ツ)/¯ Gdyby nie obecna tam od dekad zachodnia technologia to dalej p------------y rikszami w czapeczkach Pokaż całość