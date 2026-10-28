Tak wygląda tajny chiński samolot kosmiczny na orbicie
Chiński samolot kosmiczny o budowie zbliżonej do amerykańskiego X-37B i istniejący od 2024r. został sfotografowany przez komercyjnego satelitę należącego do firmy Vantor. Dzięki temu po raz pierwszy dostrzeżono nieznane dotąd szczegóły konstrukcyjne ściśle strzeżonego pojazdu.GreeenOne
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Komentarze (87)
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Po co roztrząsać
A teraz biegiem bronić prawa obcych mocarstw do swobodnego mieszania w waszych pustych łbach. Na darmo was nie tresowali, pan chińczyk
@whitepussy: Zrobili to podobno w 2013 (i zdaje się nadal jadają na swojej stacji kosmicznej)
Niech już tych idiotów całkowicie zastąpi ejaj.
Taaa....poraz pierwszy, na pewno xD