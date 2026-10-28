Winny śmiertelnego wypadku w Chałupach nie trafi do więzienia - decyzja sądu
19-latek przekroczył prędkość, stracił panowanie nad kierownicą i zabił kobietę. Wyrok sądu? Brak więzienia.Edonik
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19-latek przekroczył prędkość, stracił panowanie nad kierownicą i zabił kobietę. Wyrok sądu? Brak więzienia.Edonik
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Komentarze (25)
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a kara to 12 tys. zł i rok więzienia w zawieszeniu na 3
Nie popadajmy w paranoję. To nie drugi Majtczak
@chigcht: Dokładnie, takie rzeczy mają znaczenie. Inna gadka gdyby za kilka lat rozwalił sie znów z podobnym skutkiem.
@Entroop: Dlatego zawsze warto mówić Dzień Dobry sąsiadom na klatce schodowej - nie wiadomo kiedy się przyda ;)
OK, ale taki sam wyrok dostajesz jak prowadzisz po dwóch browarach i powiedzmy wydmuchasz 0.6%.
Różnica jest taka, ze nikogo nie zabiłeś i nie uszkodziłeś niczyjego mienia. Wiec któryś z tych wyroków jest niesprawiedliwy. Albo za zabicie jest zbyt niski, albo za jazdę zbyt wysoki.
Typ się wykpił.
BTW: auto musiało być niezłym struclem, jak po przekroczeniu 18km/h stracił panowanie.
@Mamut:
xD
3,5 roku - krotko mu wrozysz tego zycia...