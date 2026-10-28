Wyraził skruchę, na pewno też była dokładnie badana jego przeszłość, opinia innych ludzi na jego temat. Co by dało wsadzenie go na bezwzględne więzienie, chłopaka, który najwidoczniej ogólnie nie jest złym człowiekiem i nie miał wcześniej żadnych problemów? Wsadzić go za kratki żeby przerwał szkołę, bardzo możliwe, że przez to po prostu zawalił swoją przyszłość i w przyszłości państwo by miało z nim kolejne problemy, stworzone przez samo państwo. Kara finansowa powinna Pokaż całość