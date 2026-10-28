Lex Gosiewski - ustawa która uratowała system prawny w Polsce
21 lat temu mały brzydki poseł, który miał 3 zony, postanowił zmienić system w którym adwokaci pracują. Przed Lex Gosiewski - system byl jak w medycynie - wąska grupa decydowała o tym kto i w jakiej ilości może mieć prawa do zawodu. Pora na podobną zmianę w medycynie!JanTadeusz
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Komentarze (36)
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Tzn wiem, że Giertych to był ich koalicjant, no ale jednak współrządzili z nim.
To wygląda tak że firma kupuje projekt i robi to samo 40 razy, bliźniaki czy szeregowce.
Domy większość kupuje gotowce i robi drobne przeróbki.
K---a brakuje kogoś takiego jak Edgar w polityce teraz.
https://wykop.pl/link/8018165/liczba-miejsc-na-prywatne-kierunki-lekarskie-w-2026-tez-organiczona
https://wykop.pl/link/7982895/liczba-studentow-lekarskiego-na-prywatnych-uczelniach-tez-ograniczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
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