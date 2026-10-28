Przepracowałem na dochodzeniach 26 lat. Przed lex Gosiewski adwokaci po prostu nie pracowali. Nie robili nic w sprawach karnych. Nie tylko ci z urzędu ale nawet z wyboru. W latach 1995-2005 tylko raz adwokat zapoznał się z aktami sprawy którą prowadziłem. Była to taka sensacja, że pamiętam do dziś, taka młoda adwokata to była. W ilu sprawach byli adwokaci przez te 10 lat? Myślę że że 100. Po paru latach ( to Pokaż całość