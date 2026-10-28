Suplement jak nazwa wskazuje, jest suplementem. Powinien być awaryjnym dodatkiem do diety, gdyby owe odżywianie nie zapewniało wystarczająco składników odżywczych a nie jego podstawą, ewentualnie ktoś ma cięższy okres w życiu i nie może w normalny sposób się odżywiać przez jakiś czas. Jednak korekta powinna wynikać ze zmiany w posiłkach i trybie życia, a nie wdrożenia suplementu jako podstawowego posiłku z którego czerpie się składniki. Ludzie kończą studia czy mają lata doświadczeń Pokaż całość