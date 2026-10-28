Coraz więcej ciężkich uszkodzeń wątroby z powodu przyjmowania suplementów
Wraz ze wzrostem suplementacji rośnie liczba przypadków uszkodzenia wątroby ostrzega dr Hubert Grabowski z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Skala zjawiska jest na tyle duża, że otrzymało własną nazwę w literaturze medycznej: uszkodzenia wątroby wywołane przez zioła i suplementyfreedomseeker
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Komentarze (44)
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- w---a z lodem, szkodzi
- dżin z lodem, szkodzi
Wiosek jest jeden, lód to straszna trucizna..
(tak mi sie przypomnialo( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czytales co dodales do powiazanych? Alkuska z 3 letnia historia naduzywania alkoholu i nierozpoznanym zapaleniem watroby typu c, no ale to na pewno jakies ziola jej zaszkodzily XDD
Nie bronie supli, ale wybrales slaby przyklad na udowodnienie tezy.
Jest cała masa kretynów i kretynek, które jedzą kolagen dla konia, bo im tak ktoś na tiktoku powiedział.
Ale jeszcze lepsi są ci, co propagują jedzenie kociej karmy.
Sam biorę regularnie: D3, magnez, potas, kreatynę i omega 3 z certyfikatem IFOS (w Polsce nie da się kupić, trzeba sprowadzać)
Jak chodzi o D3 to z 90% osób na luzie ma niedobór a większość poważny, badanie w