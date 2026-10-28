PREZES DIOZ SKAZANY ZA KRADZIEŻ PSA.
Konrad Kuźmiński i Eryk Złoty: prawomocny wyrok SO w Sieradzu z 8.10.2025 za kradzież jednego psa wykroczenie z art. 119 1 k.w., po 600 zł grzywny. To nie wyrok wobec całej organizacji. Sąd dostrzegł niewłaściwą opiekę, ale nie uznał podstaw do pilnego odbioru. DIOZ kwestionuje wyrokGabaryt
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Komentarze (16)
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I dobrze, trzeba rozliczyć tą MAFIE.
600 zł czy tam 100k co za różnica?
Wszystkie?
Nie, jeden.
To co mi dupę zawracasz.
Katarzyna Figura jako "Ryszarda" w tym filmie miała zaledwie 33 lata... A wyglądała na co najmniej 50-kilka lat. Straszny zjazd w dół w porównaniu do dekady wcześniej, gdy grała w filmach typu "Pociąg do Hollywood"
Nie żebym był jakimś wielkim fanem jej urody, bo widać że współcześni scenarzyści próbowali wykreować ją na polską Marilyn Monroe czy Brigitte Bardot, a wyszła taka wcześniejsza Doda z lat