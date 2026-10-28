Pokaż całość

Katarzyna Figura jako "Ryszarda" w tym filmie miała zaledwie 33 lata... A wyglądała na co najmniej 50-kilka lat. Straszny zjazd w dół w porównaniu do dekady wcześniej, gdy grała w filmach typu "Pociąg do Hollywood"Nie żebym był jakimś wielkim fanem jej urody, bo widać że współcześni scenarzyści próbowali wykreować ją na polską Marilyn Monroe czy Brigitte Bardot, a wyszła taka wcześniejsza Doda z lat