To te zje**ane panstwo demokratyczne nie finansuje takich elementarnych pomocy medycznych? to jest jakiś totalitaryzm, nazizm i komunizm w jednym. Przecież jeśli ten typ ma cukrzyce jedynke to łażenie bez pompy i sensorów to proszenie sie o smierc a ci zjeb&ani demokraci nie refundują ludziom tego? jprd. I wy sie pucujecie, ze teraz jest jakis ustrój wolnosci?