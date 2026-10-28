Zostało 5 dni, a zbiórka stanęła. Pomóżmy Pawłowi kupić pompę insulinową!
Cześć. Moja zbiórka na pompę medyczną stanęła na 4874 zł (60%). Już 2 listopada mam wyznaczony termin szkolenia z obsługi sprzętu w szpitalu w Rzeszowie, chciałbym ale urządzenia wciąż nie ma za co kupić. Bez tej pompy moje zdrowie drastycznie spada. Błagam Was o pomoc w nagłośnieniu sprawy!ppPawel-Jamro
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Komentarze (13)
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Bo poniżej tego wieku już podobno jest refundowane.
Projekt jest w trakcie opiniowania więc nie jest to jeszcze w 100% pewnie
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12413300
I jeszcze to "Zostało 5 dni" - a potem co? Zebrane pieniądze się przeterminują, czy pompy podrożeją o 200%?