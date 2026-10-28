Kolejny kukiriniarz robi salto na hulajnodze
Na jednym z augustowskich skrzyżowań doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i hulajnoginiko444
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Na jednym z augustowskich skrzyżowań doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i hulajnoginiko444
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Komentarze (67)
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@MePix: Tych, pierwszych jest zdecydowanie więcej. Tylko, że o nich nie słyszysz, bo dla mediów nie są interesujące. A jak samochód wjedzie w przystanek, to masz wszędzie o tym informacje w mediach ogólnokrajowych. Zwizualizuj sobie wszystkie wypadki z udziałem pieszych, które widziałeś w życiu. Ja
Szkoda kiera. Wiem, że on wie, że nie miał szans zareagować, ale to zawsze siada na psychę. Powinien iść do psychologa, nawet dla jaj, a potem kazać płacić temu debilowi (rodzicom).
Powinien tak pochodzić z rok, może dwa.
Niekoniecznie porsche, ale takie, co ma "łagodny" przód i w razie kolizji z pieszym robi jak najmniej zniszczeń w tymże.
Zwykle jakieś volvo, czy inne citroeny.
No koszt, pani mamo, koszt, sama pani rozumie.
Raczej do 20 km na zdrowaśkę.
Popieram.
Nas w PRL nikt nie męczył ogranicznikiem do motorynki, czy MZ-ki.
Nikt nie kazał nosić kasku na rowerze czy hulajnodze. Ba! Kasku często fizycznie nie było gdzie kupić!
I co? Żyjemy? Żyjemy.
Co prawda Zbyszek i Romek nie żyją, a Franek został warzywem, zaś Agnieszka straciła rękę, ale ta czwórka od początku była p----------a.
Zostaliśmy my, najsilniejsi i najsprytniejsi, z wyobraźnią i umiarem.