Koleżance przytrafiło się takie nieszczęście, że na mało ruchliwej drodze potrąciła rowerzystę, który wymusił pierwszeństwo z uliczki ze znakiem stop. Potrąciła, to raczej gość odbił się od jej drzwi. Policja tak mędziła, mimo wszystko chcieli zrobić z niej winną, bo jak tłumaczyli, ona ma uważać na rowerzystę, nawet jeśli jest debilem i nie zatrzymał się na stopie.