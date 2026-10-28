Wielka sensacja w Pucharze Polski. III-ligowa Siarka Tarnobrzeg wyrzuciła Lecha
Siarka Tarnobrzeg wygrała 1-0 (0-0) w środowym spotkaniu Pucharu Polski z Lechem Poznań. Bramkę dla trzecioligowca zdobył Arkadiusz Kasia. Mistrz Polski grał w osłabieniu od 45. minuty, gdy czerwoną kartką został ukarany Yannick Agnero. Lech jest aktualnym mistrzem Polski i uczestnikiem Ligi Europy.Lolenson1888
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
Z tej okazji przypominam oprawę, która idealnie pasuje do tej sytuacji.Gratulacje dla kibiców Siarki.
*Każdy oprócz kibiców Lecha.