Czesi wyszli na ulicę. Nie godzą się na upolitycznienie mediów
To, co można było zobaczyć w niedzielę na ulicach czeskich miast, w tym w stolicy kraju Pradze, przypominało obraz, który nie tak dawno można było oglądać na Węgrzech i w Polsce. Obywatele wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko upolitycznieniu mediów publicznych. W ich ocenie takie zakusy ma cFXMAG
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Komentarze (37)
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bo media potrafią zamiatać sprawy tylko do pewnego stopnia, no i poza TVP masz jeszcze TVN-y i Polsaty
Kiedy? Ja osobiście sobie nie przypominam, żeby Polacy kiedykolwiek ostatnio wyszli tak ochoczo i tłumnie na ulice.
Ludzie zawsze gadają.