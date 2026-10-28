To, co można było zobaczyć w niedzielę na ulicach czeskich miast, w tym w stolicy kraju Pradze, przypominało obraz, który nie tak dawno można było oglądać na Węgrzech i w Polsce. Obywatele wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko upolitycznieniu mediów publicznych. W ich ocenie takie zakusy ma c