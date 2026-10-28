Niezależnie kto rządzi zawsze to samo.



Pamiętacie jak żona milicjanta wjechała pod autobus a próbowano przybić winę kierowcy? Skoro taką siłę przebicia mają zwykłe psy to o czym mowa w przypadku sędziów, bananowych milionerów czy lekarzy?



A pamiętacie pierwsze reakcje po wypadku Megane w Krakowie? ELITARNY KIEROWCA RAJDOWY wyszedł do mediów z hasłem, że bananowy patryś przestraszył się pieszego.

Jakby nie to, że gość miał prawie 2,5 promila to dalej budowaliby narrację Pokaż całość