Adwokatka łamiąca sądowe zakazy. Sąd kolegów chciał jej dać małą karę pieniężną.
Samorządy... interweniować musiał Minister Sprawiedliwości.AndrzejInstruktor
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Samorządy... interweniować musiał Minister Sprawiedliwości.AndrzejInstruktor
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Komentarze (20)
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Pytanie kontrolne: ufasz adwokaciuchom i radcuchom? :D
Pamiętacie jak żona milicjanta wjechała pod autobus a próbowano przybić winę kierowcy? Skoro taką siłę przebicia mają zwykłe psy to o czym mowa w przypadku sędziów, bananowych milionerów czy lekarzy?
A pamiętacie pierwsze reakcje po wypadku Megane w Krakowie? ELITARNY KIEROWCA RAJDOWY wyszedł do mediów z hasłem, że bananowy patryś przestraszył się pieszego.
Jakby nie to, że gość miał prawie 2,5 promila to dalej budowaliby narrację
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swoich...
@konkarne: Jak w Polsce szlacheckiej tu się robi XD powoli jak nie "herbowy" jesteś to masz p--------e, zabiją chłopa i procesu nawet nie będzie
Czy naprawdę nikt z ustawodawców nie widzi w tym absurdu?
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