Ciekawe. Takie kantowanie na 3 rozne etaty to do paki wsadzac.

% od zabiegu nie jest czyms zlym, wysokie zarobki godzinowe tez nie, bo jednak uczyli sie 13 lat i ratuja zycia i powinni zarabiac wiecej niz gosc co zmienia opony (tacy maja w sezonie gigantyczne zarobki i zero odpowiedzialnosci) czy inne branze gdzie ktos kosi np 8000 zl za 12h pracy.



Ale jak wspomnialem, robisz na 3 etaty w 3 roznych Pokaż całość