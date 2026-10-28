Jeden lekarz, trzy umowy. Wyjaśniamy jak zostać lekarzem-milionerem
Kim jest lekarz "milioner"? Co się składa na jego zarobki? Dlaczego w systemie nie włączył się alarm? Jak ukrywać wysokie zarobki? Odczarujmy mity związane z lekarskimi zarobkami i jak ze średniej 25 tysięcy złotych robią się miliony. Etaty, kontrakty, śmieciówki i bilokacja na jednym,krótkim filmiezarobkilekarzy
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Komentarze (22)
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https://zarobkilekarzy.pl/postulat/projekt-ustawy/
% od zabiegu nie jest czyms zlym, wysokie zarobki godzinowe tez nie, bo jednak uczyli sie 13 lat i ratuja zycia i powinni zarabiac wiecej niz gosc co zmienia opony (tacy maja w sezonie gigantyczne zarobki i zero odpowiedzialnosci) czy inne branze gdzie ktos kosi np 8000 zl za 12h pracy.
Ale jak wspomnialem, robisz na 3 etaty w 3 roznych
@ZapuszczonyBrodacz: Już jest na to rozwiązanie: triaż ( ͡° ͜ʖ ͡°)