Tylko to są badania na podstawie ankiet. Jakby zrobili ankietę z pytaniem:

Czy reklama w radiu/TV/internecie wpływa na twoje decyzje? To pewnie 99% by powiedziało że nie. A w praktyce widać że jest inaczej. Nam się wydaje że reklama (gadki/rolki influensera to też reklama) nie wpływają na nas ale gdzieś tam podświadomie te reklamy nami sterują więc ja bym tego nie brał na poważnie.