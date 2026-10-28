Polacy mają dosyć influencerów. Tylko 8 proc. traktuje ich porady poważnie
61 proc. użytkowników social mediów twierdzi, że publikowane tam treści nie wpływają na ich zakupy lub wpływają na nie nieznacznie. Tylko 8 proc. badanych deklaruje duży lub bardzo duży wpływ rekomendacji, a 57 proc. nie obserwuje żadnego influencera. Jednocześnie rynek influencer marketingu rośnie.Skarbiec_Biz
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Komentarze (112)
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Tylko twierdzi, że ignoruje
$$$ mówią co innego
Nie lubię Chin i zamordyzmu, ale media społecznościowe trzeba wziąć za pysk. Przede wszystkim powinni oni podobnie
@kotas_przesmiewca: A właśnie, tamci od zbiórki na walkę z rakiem już przelali obiecana kasę? Czy może nadal grają na czas jakimiś wydumanymi formalnościami żeby im odsetki urosły? Bo z tego co pamiętam to one nie były objęte akcją a jak nazbiera im się kilka milionów to będą ustawieni do końca życia.
Tymczasem Polacy...
Nikt juz nie pamięta solgazu? PODWYŻKA DLA MARKETINGOWCA !!!
Ty też się nabierasz. Nie jesteś nikim wyjątkowym.
Czy reklama w radiu/TV/internecie wpływa na twoje decyzje? To pewnie 99% by powiedziało że nie. A w praktyce widać że jest inaczej. Nam się wydaje że reklama (gadki/rolki influensera to też reklama) nie wpływają na nas ale gdzieś tam podświadomie te reklamy nami sterują więc ja bym tego nie brał na poważnie.