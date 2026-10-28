Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Zginęło co najmniej 46 osób
W Kastylii-La Manchy leżącej w środkowej części Hiszpanii zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości. Jak podaje portal ABC, powołując się na informacje od służb, w wypadku zginęło co najmniej 46 osób.malin90
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@sylwke3100: Akurat ta katastrofa wygląda na pierwszy rzut oka dosyć klasycznie:
- jest w pełni automatyczny system zarządzania ruchem, wielokrotna i wiepoziomowa logika eliminuje możliwość kolizji
- dyspozytorzy patrzą w wielki ekran i popijając kawę nadzorują system
- system
To jak to jest... niemowlę liczy się x2, czy o co chodzi?
Natomiast nie widziałem, chyba w ogóle, ubolewania nad tym, że zginęło XX mężczyzn. Jak chłop ginie to
@pisk:
Czy nie byłoby większej szansy przeżywalności będąc zapiętym pasami w takiej sytuacji?
Przecież jak takie zderzenie jest to wypierdziela Cię jak z katapulty i latasz bezwładnie.
A nie spotkałem się jeszcze żeby w pociągu były pasy.
@Kaviar: przecież jest info że automatyczny system uległ awarii i przeszli na sterowanie ręczne. Wina człowieka jak zwykle.