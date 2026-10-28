Ja się dalej zastanawiam czemu w takim pociągu nie ma pasów.

Czy nie byłoby większej szansy przeżywalności będąc zapiętym pasami w takiej sytuacji?

Przecież jak takie zderzenie jest to wypierdziela Cię jak z katapulty i latasz bezwładnie.

A nie spotkałem się jeszcze żeby w pociągu były pasy.