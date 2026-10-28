Wyrok za dezinformację? Nowy pomysł prosto z rządu
Nowy organ odpowiedzialny za walkę z dezinformacją rozpoczął działalność. Powołane przez rząd centrum skupia przedstawicieli m.in. ministerstw, służb, wojska. Jego szef chce, aby osoby siejące dezinfo były pociągane do odpowiedzialności. Dlatego Centrum ma mieć bliskie relacje z organami ścigania.toptoptop
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Komentarze (94)
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Kto będzie robił za Josipa Wisarionowicza?
@dobry-informatyg: Tak. Największą dezinformację to sieje rząd, a potem przychylne mu media, więc jakby chcieli walczyć z dezinformacją to powinni siebie pozamykać najpierw.
@popularny_polityk: jak browniarze i konfiarze wygrają wybory to się będziesz pytał kto uchwalił takie głupie prawo
A ponieważ twierdzi, że nie ma omamów to znaczy, że ma schizofrenię bezobjawową. Żelazna logika
A wiesz, że Nawrockiego obniżkę prądu blokuje twój pan, komuch z Lewicy?
A zamkną sami siebie? Tusek mówił, że nie ma zagrożenia powodzią dla miasta, a dzień później wody było ponad dachy domów.
@Mamut: prognozy mówiły o zalaniu wrocławia deszczem i tak też rząd robił
potem sie zmieniło i wszystko poszło na czechy i potem lądem z czech do nas....
więcej republiki
gdy PO przestała je robić to nagłę oburzenie konfopisowcó że ich nie robią
jakby za miesiąc PO/tusk ruszył z wprowadzaniem pozostałych 70 konkretów to by k---a na głównej się gotowało i kanale zero "CO ONI O----------Ą!!!" - tak by pisali