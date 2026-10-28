I cała ta narracja jak to Hiszpania potrzebuje rąk do pracy i trzeba legalizować nowych przybyszy upada. Rzeczywistość jest taka że jest sporo ludzi na rynku pracy którym nie chce się brać tych nisko płatnych stanowisk bo wola bezrobocie i jakiś tam zasiłek niski(nie wspominając o ubezpieczeniu) i dlatego trzeba sprowadzać trzeci świat do roboty xd. Tak to wygląda w wielu krajach Europy Zachodneij