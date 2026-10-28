22,7% młodych Hiszpanów bez pracy. Bezrobocie w kraju dwucyfrowe
Uwagę zwraca bezrobocie wśród ludzi młodych. Tutaj w ostatnich latach widać jednak znaczącą poprawę. Złośliwi powiedzą, że było z czego się poprawiać i jest to fakt. Przed wzrostem pandemicznym bezrobocie wśród młodych przekraczało 30%. Obecnie jest to nadal dużo, ale 22,7% brzmi dużo lepiej niż pFXMAG
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Komentarze (115)
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To jest jedna sprawa, druga to lewicowe rządy.
2 mln, bo „dwa miliony”, a nie „dwamiliony”, nieuku!
Natomiast z punktu widzenia mojego - takiego Janusza Biznesu uważam to za jeszcze bardziej niebezpieczne niż pewnie Ty.
Dlaczego? Otóż te społeczności zza granicy nie asymilują się. Sprowadza się ich coraz więcej, część pracuje, część ma jakieś pieniądze i tworzy biznesy dla nich/pod nich. Omijają Polski biznes, ale drenują nasz socjal.
Krótkowzroczność moich kolegów po fachu - Januszów doprowadzi do tego,
Załapanie zlecenia na glovo czy uber wedle opowieści moich znajomych nie jest wcale takie proste, przybysze potrafią wziąść dostawę na dziesiątki km w jedną stronę na rowerku
* gdzie taka sama dostawa autem ledwo starczy na pokrycie paliwa a o zarobku można zapomnieć xD
*często to motocykl elektryczny z pedałami, zapraszam do Wrocławia gdzie w
Jest do wykonania praca ergo jest pracodawca. Jest stawka, którą oferuje i są osoby które się na tą stawkę umawiają (godzą). Tak dosłownie działa kapitalizm.
Młodzi teraz mają trochę odwrotnie - jest niby stabilnie ale c-----o, za to perspektywy są po prostu tragiczne (AI, krach etc) i dlatego wg mnie mają teraz gorzej.
@tereska-kaczmek: ale ty o Polsce czy ogólnie? Bo były cywilizacje znacznie bogatsze od naszej.
To że nie mieli ajfonów nic im nie umniejsza.
@Nieugiety: I teraz pomyśl o tym