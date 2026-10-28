Z sondażu wynika, że odsetek osób, które chciałyby zmian w obecnych regulacjach wzrósł i to znacznie w ciągu dwóch lat. Tym razem za zmianami opowiedziało się łącznie 60,5% badanych, czyli o ponad 8% więcej niż w 2024 roku. Największa zmiana zaszła wśród osób, które chciałyby całkowitego zniesieni