60% Polaków jest za przywróceniem handlu w niedzielę. Temat znów wraca
Z sondażu wynika, że odsetek osób, które chciałyby zmian w obecnych regulacjach wzrósł i to znacznie w ciągu dwóch lat. Tym razem za zmianami opowiedziało się łącznie 60,5% badanych, czyli o ponad 8% więcej niż w 2024 roku. Największa zmiana zaszła wśród osób, które chciałyby całkowitego zniesieniFXMAG
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Komentarze (198)
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Zabka w niedziełe nic nie wnosi, oferuje to samo co stacje benzynowe (minimalnie taniej, dalej drogo), nie każdy chce tylko w--------ć i chlać
Ja np w niedzielę mam czas zająć sie czymś w domu, np jakiś kranik, przygotowuje się na wymianę kraniku a potem sie okazuje, ze mi jakiejś części brakuje, i c--j nie mogę pojechac kupić tego jak człowiek tylko muszę czekać do
@pepopek: jakoś qurła Tusk nie ma problemu przepychać innych ustaw, które dużo pewniej zostaną zawetowane. Ciekawe akurat, że tutaj nie chce, skoro to był jeden z jego głównych postulatów wyborczych.
P.S. Napisałem właściciel, nie właściciele.