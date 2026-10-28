Dlaczego na PKP wybrano prąd stały 3kV? Historia i przyszłość polskiej kolei
Dlaczego polska kolej od niemal stu lat korzysta z prądu stałego 3kV? Poznaj historyczne decyzje II RP, realia zasilania sieci w PRL oraz wyzwania, przed jakimi staje nowoczesna kolej przy wdrażaniu standardu 25kV dla pociągów dużych prędkości.mirekwirek
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Komentarze (10)
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@Regis89: nie będzie żadnego 15kV (tyle mają niemcy i to przy tej dziwacznej częstotliwości 16 2/3 Hz) o ile będzie coś wyżej to 25kV 50Hz, czyli to czego używają ruscy.