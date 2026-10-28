PKP przez pierwsze 30 lat wolała prąd zmienny, skakała z toru na tor, pociąg wjeżdżał do tunelu co chwila, białe lokomotywy, czarne parowozy. Mało się nie wykoliła tak rozjazdy szeroko były. Potem powstały spółki-córki, więc trzeba było się ustatkować i przejść na prąd stały. Ot, cała historia