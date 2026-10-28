Lekarze leczą dożywotnio, nikt nie sprawdza ich kwalifikacji
Aktualnie w Polsce praktycznie nie funkcjonuje efektywny system rewalidacji lekarzy czyli okresowej weryfikacji uprawnieńPIAN--A_A--KTYWNA
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Aktualnie w Polsce praktycznie nie funkcjonuje efektywny system rewalidacji lekarzy czyli okresowej weryfikacji uprawnieńPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (102)
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@johann_10:
To się już robi jak w średniowieczu, pan medyk jest pół-bogiem bo jako jedyny w mieście umie rozpoznać chorobę i ani myśli dzielić się wiedzą bo to jest wiedza tajemna do której mają dostęp tylko nieliczni wybrańcy.
Moje oczy
@killer87: 25k ukraincow z g---o-dyplomami oraz aktualne przyjmowanie na lekarski jak leci w powiatowych gownoszkólkach jakoś wam nie przeszkadza.