Mój ulubiony tekst pani doktor na moje pytanie odnośnie "nowych" (takich 20 letnich) metod leczenia. "Ja to się tym nawet nie interesuje, nas 30 lat temu na studiach uczyli, że to jest tak i tak"( ͡° ͜ʖ ͡°) Jak ja bym swojemu klientowi odpowiedział na jego pytanie, że nie wiem nie interesuje się bo mnie 30 lat temu inaczej nauczyli to by mnie śmiechem zabił. Dla lekarzy to Pokaż całość