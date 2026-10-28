Te cudowne czasy w 2022 jak mówiłem, że ukropów tu nie należy wpuszczać i te ruskie onuce, kopiejki za wpis i inne wysrywy Wydupków.XD

A no i konfiarz. Bo jak ukry won to konfiarz na stopro XD

W tym kraju nikomu we łbie się nie mieści, że ukrów można nienawidzieć jak ruskich i pluć po równi na PiS, KO i konfiarzy.