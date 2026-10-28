CBŚP zatrzymało w Warszawie Ukraińca podejrzewanego o udział w sabotażu
CBŚP zatrzymało w Ursusie 25-letniego Ukraińca podejrzewanego o udział w grupie sabotażystów działających na zlecenie Rosji. Ma zostać przekazany Rumunii na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.digital-nexus
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Komentarze (14)
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@quiet_stone: A o to to już pytaj Jarosława.
A no i konfiarz. Bo jak ukry won to konfiarz na stopro XD
W tym kraju nikomu we łbie się nie mieści, że ukrów można nienawidzieć jak ruskich i pluć po równi na PiS, KO i konfiarzy.
skoro rosja nie jest naszym wrogiem to czemu tak ochoczo od ukraińskich szpiegów biorą te rzeczy i za nie płacą???
no bo przecież z nudów ten ukrainiec nie szpiegował, nie szpiegował bo przegrał zakład czy miał zły dzień, robił to na zlecenie
ojjj chyba logika zabolała - pora na zminusowanie mnie
@jaros69-ja: z 70% co do nas przyjechało nie mówi po ukrainsku bo są z tej wschodniej części